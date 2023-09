Valtecne, CFO SIM avvia copertura con Buy e TP a 7 euro

Valtecne

(Teleborsa) - CFO SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, con un target price a(per un upside potenziale di circa il 37%) e una raccomandazione a "".Gli analisti prevedono che idi Valtecne mostrino un CAGR22-25 a doppia cifra dell'11,5%, sulla base di diverse ipotesi per ciascuna linea di business: prevede che i dispositivi medici crescano ad un CAGR22-25 del 20,8%, grazie ad un solido aumento volumi guidati dall'accelerazione della domanda da parte dei clienti chiave; prevede che il settore industriale si espanderà a un CAGR22-25 dell'1%.Inoltre, stimano che l'e l'aumenteranno a un CAGR22-25 del 16,4% e del 18,7%, rispettivamente, come risultato del maggiore peso della divisione Medical Devices, più redditizia, e dell'efficienza operativa. Ladovrebbe diventare positiva per 0,8 milioni di euro già nel 2023. Infine, prevede che il ROCE sarà rispettivamente del 18,4%, 17,2% e 16,6% nel 2023-25."Valtecne si è quotata in Borsa con la chiara missione di, dati i suoi migliori driver di crescita a lungo termine, la redditività e le barriere all'ingresso", si legge nella ricerca.Nel dettaglio, ladell'azienda è ora focalizzata su: cogliere opportunità di M&A nel settore dei dispositivi medici al fine di acquisire nuovi clienti e tecnologie; aggiornare e rafforzare la propria capacità produttiva; rafforzare il proprio posizionamento competitivo come partner strategico di fiducia sia in Italia che all'estero. I(5,5 milioni di euro) verranno utilizzati principalmente per sfruttare le opportunità di M&A, in particolare con l'obiettivo di accelerare la crescita nella più promettente e redditizia divisione Medical Devices.