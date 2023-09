YOLO, nel semestre crescono i ricavi e migliora la marginalità

YOLO Group

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dell'anno,ha proseguito il proprio percorso di crescita e itotali hanno raggiunto il valore di 3,9 milioni di Euro in netto aumento rispetto a 1,5 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2022.L’ EBITDA è negativo per 1,2 milioni di Euro (-0,9 milioni al 30 giugno 2022) ma è migliorata l’incidenza percentuale sui ricavi (-30% nel primo semestre 2023 rispetto a -58% del primo semestre 2022).L’è negativo per 2,4 milioni di Euro, in crescita in valore assoluto rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente quando era negativo per 1,5 milioni di Euro ma in miglioramento per quanto attiene l’incidenza percentuale passando da -101% al 30 giugno 2022 a -61% al 30 giugno 2023.Ilè negativo per 1,8 milioni di Euro rispetto a una perdita di -1,2 milioni di Euro al 30 giugno 2022 e in miglioramento in termini percentuali sul totale ricavi rispetto all’anno precedente passando da -79% al 30 giugno 2022 a -47% al 30 giugno 2023.Laal 30 giugno 2023 presenta una disponibilità di cassa netta di 2,2 milioni di Euro in aumento rispetto ai 0,6 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente.