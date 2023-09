Altea Green Power, utile semestrale triplica a 3,5 milioni di euro

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha chiuso ilcon unpari a 10,1 milioni di euro, in incremento del 34% rispetto al primo semestre 2022 soprattutto grazie all'apporto delle attività riferite al Co-sviluppo sui siti Storage, che dal piano industriale 2023-2025 erano state ipotizzate dopo il 2023 e che hanno contribuito per circa 5,6 milioni nel corso del primo semestre 2023.L'è pari a 5,2 milioni di euro, in incremento del 191%, con unal 51,4% (vs 23,7%), che registra un notevole incremento in ragione del peso maggiore delle attività ad alta redditività (BESS Storage) rispetto ad eolico e fotovoltaico. Ildi periodo si attesta a 3,5 milioni di euro, in crescita del 196,7%."Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo primo semestre 2023, che attestano una crescita più che significativa, con indicatori double e triple digit, e una marginalità che arriva a superare il 50% - ha commentato l'- Siamolungo questa direzione, attraverso la contribuzione delle varie BU. Riteniamo di poter conseguire ancora significativi risultati nell’area del Co-Sviluppo, sia nei settori Eolico e Fotovoltaico che nello Storage; nonché nella prosecuzione dell’espansione in ambito estero, in particolare negli Stati Uniti, con l'obiettivo di dare continuità allo sviluppo di una linea di attività molto remunerativa e dalle prospettive simili a quelle del mercato italiano".L'complessivo (debito) è pari a 1,4 milioni di euro(rispetto a 0,8 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2022). Tale variazione è legata essenzialmente al maggior fabbisogno di circolante, collegato all'incremento dei progetti in fase di esecuzione e al versamento di una seconda tranche di capitale nella partecipata Bess Storage in USA.