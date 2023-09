Bollette e mercato libero, A2A punta sulla trasparenza

A2A

(Teleborsa) - Prosegue l’impegno diper supportare i clienti in un contesto come quello attuale, caratterizzato da incertezza suie da uno scenario economico complesso. Il Gruppo ha infatti messo a punto due nuovi servizi ispirati alla trasparenza che da semprecaratterizza il suo rapporto con i clienti. “A2A vuole continuare ad essere un punto di riferimento per il cliente-consumatore, soprattutto in un momento di transizione per i mercati energetici – ha commentato, Amministratore Delegato di A2A Energia – Siamo impegnati costantemente nel garantire la massima qualità e trasparenza nel servizio che eroghiamo, fornendo nuovi strumenti e canali per l’informazione e il confronto con le persone. Abbiamo avviato queste due iniziative proprio per essere ancora più efficaci nel favorire una maggiore consapevolezza dei consumi”.Sarà infatti attivo daun numero verde dedicato alle, per fornire un contributo in termini di informazione e di approfondimento in questa fase delicata che porterà alla fine del mercato tutelato di energia e gas anche per i clienti domestici. Un nuovo canale di comunicazione telefonico riservato agli operatori che assistono i clienti - gratuito da rete fissa e mobile - a cui si affiancherà un’area digitale per interagire direttamente con A2A Energia, che sarà a disposizione per chiarire eventuali dubbi, offrire supporto e adeguata informazione in questo momento di transizione del mercato.Grazie a questa iniziativa e alla collaborazione con le Associazioni dei Consumatori si rafforza la fase di ascolto e di dialogo con i clienti, indispensabile per comprendere e soddisfare le loro esigenze. Ilsi aggiunge agli incontri periodici che A2A Energia dedica all’evoluzione della normativa di settore e alle novità in termini di prodotti e servizi.Sempre nell’ottica di vicinanza, trasparenza e maggior consapevolezza dei clienti, A2A ha inoltre sviluppato “”, una nuova funzionalità digitale dell’che, per la prima volta in Italia, permette di monitorare quotidianamente i propri consumi di energia elettrica e conoscere la stima aggiornata dell’importo della bolletta di prossima emissione, con il dettaglio di tutte le vocidi costo che la compongono.Grazie a questa nuova funzionalità, i clienti potranno adottarenell’utilizzo dell’energia anche al fine di contenere i consumi e i relativi costi. Inoltre, accedendo all’App, i clienti potranno verificare i costi riferiti a specifici intervalli di tempo e impostare un tetto di spesa massimo, raggiunto il quale riceveranno un messaggio di alert.La funzionalità sarà rilasciata progressivamente dai primi giorni di ottobre, con l’obiettivo di rendere Check Bolletta disponibile entro l’anno a tutti i clienti utilizzatori dell’App MyA2A e con un