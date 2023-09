Claris Leasing (Gruppo Cassa Centrale) e Banca del Veneto Centrale sostengono gli investimenti del Gruppo ICM

(Teleborsa) -, società delha coordinato undi euro. L'operazione è stata promossa dasocietà a capo dell'omonimo Gruppo, è, sia in ambito pubblico che in ambito privato. Grazie alla sua expertise nel campo dell’ingegneria industriale e civile e nella realizzazione di infrastrutture,legato alle commesse acquisiteconfermae di tutte le sue società – Banche affiliate, Capogruppo, controllate del perimetro industriale – nel contribuire attivamente al rilancio strutturale del Paese con l’obiettivo di valorizzare le realtà che su tutto il territorio nazionale saranno protagoniste dell’attuazione del PNRR. Questo sarà possibile sia grazie al sostegno finanziario - un plafond dedicato di 1 miliardo - ed al supporto consulenziale offerto alle realtà a livello nazionale.concesso a ICM ha unaed è destinato al supporto e allo sviluppo dell’attività aziendale attraverso un plafond leasing di complessivi 6 milioni, destinato all'acquisto di beni targati e beni strumentali."Il finanziamento permetterà a ICM di finalizzare vari progetti e proseguire il proprio percorso di sviluppo e crescita anche nel perimetro del PNRR", commenta, Presidente di Claris Leasing, aggiungendo "siamo un Gruppo che vuole affiancare e sostenere le imprese del nostro Paese, contribuendo alla ripresa della competitività del sistema Italia e alla valorizzazione delle eccellenze locali"."Siamo fortemente orientati al sostegno di progetti credibili, condivisi e sostenibili – spiegaDirettore Generale di Banca del Veneto Centrale – L’operazione con ICM S.p.a. conferma ancora una volta la capacità nostra e del Gruppo Cassa Centrale di dare risposte e sostegno concreto alle aziende. Essere banca locale, significa capire, seguire e realizzare i percorsi di crescita delle imprese che garantiscono lo sviluppo per l’economia del territorio e del paese”.