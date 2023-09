ESMA: nel 2024 focus su cambiamento digitale e transizione green

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'ente regolatore e supervisore dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato oggi il suo. Tra le altre cose, il prossimo anno l'ESMA svilupperà regole per la finanza sostenibile come parte del nuovo regolamento europeo sui Green Bond e consegnerà il suo rapporto finale sul greenwashing, proponendo azioni per combattere questa pratica. Inoltre, ci sarà la revisione dell'European Market Infrastructure Regulation (EMIR) e del nuovo. L'ESMA assisterà anche nella finalizzazione (e possibilmente nell'avvio dell'attuazione) della nuovae valuterà se le ANC abbiano sufficientemente migliorato la loro vigilanza sulle attività transfrontaliere delle imprese di investimento."L'attuazione di una serie di importanti progetti legislativi determinerà il lavoro e le responsabilità dell'ESMA nel 2024 - ha commentato- In particolare, la finalizzazione del quadro normativo nell'ambito del MiCA e i preparativi con le autorità nazionali per il nuovo regime saranno importanti per contribuire a migliorare la protezione degli investitori nel mercato delle criptovalute. L'autorizzazione dei primi Consolidated Tape Provider aumenterà la trasparenza e promuoverà un'unica fonte di dati in tutti i mercati finanziari dell'UE"., con un nuovo Parlamento e una nuova Commissione dopo le elezioni del prossimo giugno - ha aggiunto - L'ESMA si impegnerà e li sosterrà nella determinazione delle priorità per il prossimo periodo legislativo, fornendo consulenza tecnica e input sulle diverse iniziative legislative nell'ambito del nostro mandato".