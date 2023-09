Gentili Mosconi, utile semestrale sale a 3,8 milioni di euro

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha chiuso ilconpari a 27,3 milioni di euro, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2022, con un incremento più significativo nelle linee di business Accessori tessili moda e Accessori tessili per la casa.L'è pari a 5,4 milioni di euro (+13,6%), con unpari al 19,9% (vs 18,2% 1H22). L'è pari a circa 3,8 milioni di euro, al lordo dei costi e oneri accessori legati alla IPO di competenza del periodo e pari a 0,7 milioni, in incremento di circa il 14%."Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel semestre, il primo successivo alla quotazione, che confermano le nostre attese sul trend positivo in termini di ricavi e di profittabilità grazie al cross-selling che ha determinato il rafforzamento delle vendite per le linee Accessori - ha commentato l'- Grazie a una, siamo fiduciosi di mantenere il trend di crescita da qui alla fine dell'anno. Gentili Mosconi si conferma partner strategico per le realtà più iconiche del lusso e dell'Alta moda, nazionale ed internazionale grazie all’alta qualità dei nostri prodotti, all’innovazione e alla capacità di anticipare le esigenze dei clienti, mantenendo un focus costante sulla sostenibilità, fattore imprescindibile nel settore del lusso in ambito tessile"L'passa da un saldo negativo di circa 0,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022, a un saldo positivo di circa 16 milioni per effetto dell’aumento di capitale in sede di IPO per un valore pari a 15 milioni.