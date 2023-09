Logistica, Intesa Sanpaolo e Sace sostengono Italtrans: 5 milioni per lo sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - La crescita sostenibile è sempre più al centro dei progetti di sviluppo di, azienda di(BG), leader in Italia nel servizio diper la. Una strategia condivisa da Intesa Sanpaolo, dalla quale ha ottenuto un finanziamento di, assistito dalla Garanzia Green di SACE all’80%. L’intervento rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al PNNR.L’operazione è destinata al rinnovo deldi Italtrans in ottica di contenimento di emissioni CO2 e va a rafforzare ulteriormente la strategia di sviluppo green dell’azienda. Il finanziamento rientra negli S-Loan che Intesa Sanpaolo riserva a progetti che rispondono a precisi criteri di rispetto dell’ambiente e riduzione dei consumi.“Siamo determinati ad ampliare la gamma di veicoli a basso impatto ambientale all'interno dell’azienda, una strategia – spiega, Presidente Italtrans – che già da anni perseguiamo acquistando mezzi con le migliori classi emissive o carburanti alternativi. Siamo convinti di dover contribuire fattivamente ad abbattere le emissioni di CO2, fornendo ai nostri committenti un servizio coerente con gli obiettivi condivisi di fronteggiare il cambiamento climatico in atto. Fa parte della nostra cultura aziendale guardare al futuro del pianeta e questo genere di investimenti rientra a pieno titolo nel nostro piano di sostenibilità. Il finanziamento di Intesa Sanpaolo e la garanzia di SACE sono un ulteriore supporto che ci incoraggia a continuare nel percorso di transizione green”.“Affiancare le imprese che, come Italtrans, puntano sulla crescita sostenibile e pongono attenzione alle buone pratiche ambientali e sociali, nella gestione aziendale e al capitale umano è per noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo. - sottolinea, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo -. È nostra priorità essere al fianco delle imprese, alle quali mettiamo a disposizione strumenti per affrontare le situazioni contingenti e forniamo sostegno finanziario e consulenza agli investimenti strategici, in particolare in innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile. In Lombardina, ad oggi, abbiamo erogato oltre 1,8 miliardi di euro di finanziamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi ESG e in circular economy”.