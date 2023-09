Navy Caiman Race: sfida tra sport e coraggio nel cuore di Portovenere

(Teleborsa) - Prende il via il 30 settembre la. Sabato e domenica la competizione, che avrà luogo nel suggestivo contesto di Portovenere, coinvolgerà atleti e veterani della Marina Militare Italiana, accomunati dalla passione per il mare e lo sport estremo. Si tratta di un evento sportivo ad ostacoli di alto livello risultato di una sinergia tra l'e impegnato a diffondere la cultura dello sport tra i cittadini, e ilreparto d'élite dellacomposto da subacquei e incursori scelti. Grazie al contributo di questa unità, è stato ideato un percorso a ostacoli che metterà alla prova la preparazione fisica e la determinazione dei partecipanti. L'evento è presentato in collaborazione con il comune di Portovenere (SP)."La Super" e "La Sprint", rispettivamente di 14 km e 5 km, entrambe con ostacoli di matrice militare. Ogni format è composto da tre batterie: "Elite", "Age Group" e "Open", offrendo ai partecipanti diverse opportunità di sfida e competizione. Sono previsti premi per i primi tre atleti donne e uomini in ognuna delle prime due categorie, mentre tutti gli altri partecipanti riceveranno medaglie "Finisher".Ilsarà dedicato interamente ai bambini, che potranno partecipare a varie discipline come il Judo, la Danza, un percorso speciale "Pompieropoli" organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco e attività subacquee con gli istruttori del Com.sub.in.Obiettivo della Navy Caiman Race è anche quello di aprire la porta a possibili carriere militari per coloro che potrebbero essere ispirati dall'evento.