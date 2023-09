TraWell Co, ricavi e utili semestrali in crescita a doppia cifra

Trawell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha chiuso ilconpari a 14,1 milioni di euro, in aumento del 29% rispetto al primo semestre 2022, in linea con la ripresa del traffico passeggeri registrata negli aeroporti gestiti e beneficiando dell'apporto dei due aeroporti di Milano Malpensa e Linate.L'analisi dei ricavi perconferma un'ottima diversificazione internazionale, che vede l'Europa il primo mercato con il 49% circa dei ricavi, l'America con il 43% secondo mercato e l'Asia con il 9% circa dei ricavi.L'risulta pari a 4,7 milioni di euro (+83% rispetto al 2022 e +21% rispetto ai dati del Piano Strategico 2023-27 approvato ad aprile 2023), con unpari al 33,4%. Ilè positivo per circa 1,5 milioni di euro, 18% in più rispetto allo stesso periodo del 2022.L'(PFN), non considerando le passività per diritti d'uso, è pari a 7,3 milioni di euro, in miglioramento di 0,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022.