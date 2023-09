Trevi, crescita a doppia cifra dei ricavi nel primo semestre

Trevi

(Teleborsa) - Il Gruppoarchivia i primi sei mesi dell'anno contotali che ammontano a circa 280,3 milioni di Euro, rispetto ai 236,1 milioni di Euro del 30 giugno 2022, in aumento per circa 44,1 milioni di Euro (+18,7%).Gli indicatori EBITDA ricorrente ed EBITDA al 30 giugno 2023 sono pari, rispettivamente, a circa 32,5 e 31,1 milioni di Euro.L’è pari a 20,3 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto al risultato negativo del primo semestre 2022 (-0,1 milioni di Euro).L’di competenza del Gruppo del primo semestre 2023 si è attestato a 23,6 milioni di Euro (rispetto ad una perdita netta di 19,8 milioni di Euro nel primo semestre 2022).Ladel Gruppo al 30 giugno 2023 è negativa per 187 milioni di Euro, in netta diminuzione rispetto ai 251,1 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2022.Il Gruppo Trevi si attende per l’anno 2023compresi tra 565 e 585 milioni di Euro ed unnel range tra 68 e 72 milioni di Euro. "Si prevedono, infatti, per i prossimi mesi, la prosecuzione delle attività di produzione e vendita sia da parte della Divisione Trevi che da parte della Divisione Soilmec, anche con l’acquisizione di nuovi ordini e l’apertura di nuovi cantieri", sottolinea la società nella nota dei conti. Laattesa è negativa e compresa tra 200 e 230 milioni di Euro. "Si evidenzia, tuttavia - aggiunge Trevi - che le previsioni del Gruppo potrebbero essere influenzate da fattori esogeni non prevedibili e non rientranti nella sfera di controllo del management, che potrebbero modificare i risultati delle previsioni".