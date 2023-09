Ambromobiliare, semestrale in calo. 6 nuovi mandati per IPO

Ambromobiliare

(Teleborsa) -, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 877 mila euro (922 mila euro al 30 giugno 2022),negativo per 54 mila euro (positivo 57 mila euro al 30 giugno 2022) eche passa da una perdita di 3 mila euro al 30 giugno 2022 a una perdita di 41 mila euro al 30 giugno 2023 (dopo aver accantonato imposte di competenza per 35 mila euro)."I primi sei mesi del 2023 hanno dimostrato ancora una volta la resilienza di Ambromobiliare in contesti di mercato particolarmente difficili che hanno visto penalizzare i mercati per le PMI in modo particolare - ha commentato il- Nonostante l'incertezza imperante, il posizionamento della nostra società, la diversificazione in atto in nuove aree di business e l'interessante pipeline di operazioni su cui stiamo lavorando ci rendono moderatamente fiduciosi per il futuro. I numeri di questa prima parte del 2023 sono indice che, nonostante la stasi dei mercati borsistici dedicati alle PMI, la società è riuscita ad acquisire nuovi incarichi e a fornire servizi in altre aree di business. La nostra società rimane fiduciosa in una ripresa dei mercati".La società è riuscita a mantenere unaleggermente negativa (cassa), registrando però una diminuzione della stessa di circa 327 migliaia, passando da negativi 329 migliaia al 31 dicembre 2022 a negativi 2 migliaia al 30 giugno 2023. La variazione è legata principalmente ad un aumento della quota a lungo dei finanziamenti.Ambromobiliare spiega che attualmente l'ECM-Team, convinto di un recupero delle condizioni di mercato al più tardi nell'esercizio 2024, è. Per quanto concerne l'attività di assistenza alla clientela nei processi di quotazione attualmente in corso, questi sono distribuiti su vari settori, come quello di energia sostenibili, telecomunicazioni, gestione di reti di distribuzione di energia elettrica e ristorazione.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare sia l'Assemblea dei Possessori di "Warrant Ambromobiliare S.p.A. 2020-2023" sia l'Assemblea degli azionisti Ambromobiliare per deliberare di