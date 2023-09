Borsa di New York positiva su speranze per pausa tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -. Nessuna variazione significativa per il, che si attesta sui valori della vigilia a 33.632 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.309 punti (+0,18%). In frazionale progresso il(+0,63%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,3%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,02%),(+0,91%) e(+0,47%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,45%) e(-0,44%).Il sentiment degli investitori è migliorato dopo che la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve è aumentata a un ritmo più lento del previsto nel mese di agosto. Secondo i dati diffusi dal Bureau of Economic Analysis , il PCE price index core ha evidenziato una variazione positiva dello 0,1% su mese (rispetto al +0,2% atteso e registrato il mese precedente) e del 3,9% su anno (+4,3% il mese precedente, +3,9% le attese).La settimana scorsa laha mantenuto i tassi in un intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,50%, ma ha segnalato che potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento nelle riunioni di novembre o dicembre per contribuire a raffreddare l'inflazione. Inoltre, ha indicato che la politica potrebbe dover rimanere a questi, una prospettiva che ha pesato sulle azioni e ha fatto impennare i rendimenti obbligazionari questa settimana.Per quanto riguarda le, sono arrivati risultati misti da, che ha chiuso il primo trimestre del suo anno fiscale con un EPS superiore alle attese e ricavi leggermente inferiori alle previsioni.del Dow Jones,(+6,46%),(+5,86%),(+1,36%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,62%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,34%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,27%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,04%.Al top tra i, si posizionano(+6,46%),(+4,86%),(+4,21%) e(+3,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,56%. Calo deciso per, che segna un -1,6%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,44%.