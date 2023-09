Ecosuntek, l'utile semestrale sale a 2,3 milioni di euro

Ecosuntek

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'intera filiera dell'energia elettrica, ha chiuso il primo semestre 2023 conpari a 253 milioni di euro (-11,7% rispetto allo stesso periodo del 2022),pari a 7,4 milioni di euro (+5% conal 2,9% vs 2% nel 1H2022) ea 2,3 milioni di euro (+67%)."I risultati conseguiti in questi primi sei mesi confermano la nostradi Ecosuntek caratterizzato dall'intera gestione della filiera dell'energia elettrica - ha commentato l'- Nonostante la situazione dell'energia a livello internazionale, caratterizzata da una continua fluttuazione dei prezzi, siamo riusciti a gestire al meglio l'attività, garantendo una marginalità in crescita. Un'attenta supervisione dei costi e il mantenimento di un'offerta flessibile che è riuscita a seguire, in tempo reale, l'andamento altalenante dei prezzi dell'energia ci ha consentito di incrementare EBITDA e risultato netto."Siamo- ha aggiunto - Da un punto di vista strategico, sottolineo la volontà di proseguire nell'ampliamento del nostro modello di business, puntando a coprire l'intera catena del valore nel settore dell'energia. Va in questa direzione l'accordo siglato a fine luglio per l'acquisto di un'importante partecipazione in +Energia S.p.A. che riteniamo ci possa dare un grande contributo al completamento della filiera che va dalla produzione alla vendita ai clienti sull'intero territorio nazionale"Laè pari a 4,3 milioni di euro (indebitamento netto) rispetto a un valore di -4,3 milioni (cassa netta) al 31 dicembre 2022. Tale variazione è dovuta in parte agli investimenti effettuati nel semestre, fra i quali l'acquisto di un'immobile a Milano destinato a essere una nuova sede operativa di Eco Trade per 1,4 milioni e l'acquisto della partecipazione En.doc, società che detiene un impianto fotovoltaico da 5 MWp in Romania, per 3 milioni ed in parte a sostenere il capitale circolante necessario per lo sviluppo delle varie Business Unit.