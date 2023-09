Immobiliare, MEVIM: approvata relazione semestrale 2023

(Teleborsa) -- società operante nel settore immobiliare, quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana - comunica che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato ilche è sostanzialmente in linea con il risultato economico di gestione 2022 e fotografa per il 2023 un indebitamento finanziario netto consolidato alInoltre, nell valore della produzione è aumentato a 3.820.083 euro, registrando un incremento pari al 100%, rispetto ai 1.126.249 euro del I semestre 2022, e un incremento pari al 239,19% con riferimento alle variazioni assolute.rispetto al medesimo periodo dello scorso esercizio. Risulta impattato certamente da alcuni effetti legati alla gestione del residuo portafoglio oggetto di dismissione, nonché ad alcuni costi non ricorrenti relativi al riassetto organizzato in atto, conseguente al progetto di sviluppo strategico che a livello di Gruppo si sta proseguendo. Infatti, a partire dal secondo semestre 2023, si prevede l’avvio dell’implementazione di nuovi servizi immobiliari, i quali, insieme al completamento dell’ integrazione delle due recenti realtà acquisite, contribuiranno a garantire un incremento delle revenue e della marginalità, consentendo sempre di più una gestione sinergica e profittevole delle diverse linee di business erogate dal Gruppo", ha commentatoPresidente e Amministratore Delegato di MEVIM, al termine del Cda.“In linea generale – ha proseguito Israilovici –nonché allo sviluppo ed investimenti finalizzati a rafforzare la linea di business Short Rent. Infine – ha aggiunto – un’ulteriore leva di sviluppo sarà incentrata sulle attività finalizzate al perfezionamento dell’integrazione delle due recenti realtà acquisite, operanti l’una nel settore dell’intermediazione immobiliare e l’altra nel settore della consulenza e advisory con focus nel real estate, i cui effetti economici cominceranno a verificarsi inevitabilmente a partire dal secondo semestre”, ha concluso.