TIP, avviato il processo di valorizzazione di Alpitour World

(Teleborsa) - Gli azionisti di maggioranza di, tra i quali il club deal Asset Italia 1 (veicolo promosso dae di cui TIP è il maggior investitore) che detiene il 59% circa su basi fully diluted, hanno datodi avviare un. Il processo prevede l'invio di un teaser a controparti, già individuate, e si articolerà in successive fasi una volta valutate le manifestazioni di interesse che saranno ricevute, si legge in una nota di TPI.Alpitour World è, l'unico gruppo integrato italiano operante nel settore di viaggi e vacanze grazie alle sue cinque divisioni attive nei business di tour operating, hotellerie, aviation, DMC e travel agencies. Con le sue società e i diversi brand fa viaggiare ogni anno più di 4 milioni di persone, serve oltre 100 diverse destinazioni nel mondo, impiega circa 4.000 persone, gestisce 26 alberghi, di cui sei 5 stelle lusso, ha una flotta di 15 aerei di ultima generazione che opera rotte di lungo, medio e corto raggio, oltre a quattro ulteriori aerei in consegna entro il 2024.Alpitour World prevede di chiudere l'esercizio al 31 ottobre 2023 con untra i 2,2 ed i 2,3 miliardi di euro e untra i 135 ed i 145 milioni.