Equita: posizionamento neutrale su azionario, sovrappesare titoli di qualità

(Teleborsa) - Gli analisti di, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, scrivono che i, insieme ai segnali di stress sul credito, a causa dell'importante aumento dei tassi d'interesse che sta iniziando a produrre gli effetti restrittivi sull'economia. Nei prossimi mesi si aspettano un calo dei tassi reali, alla luce del quadro macro in deterioramento, e un leggero allargamento degli spread creditizi, che finora si sono mantenuti relativamente sotto controllo.In questo scenario "continuiamo a- si legge in una ricerca - Manteniamo complessivamente il nostro, in quanto riteniamo che l'effetto positivo sulle valutazioni derivanti dalla riduzione dei tassi possa essere limitato nei prossimi mesi dal rallentamento del ciclo economico".