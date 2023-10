Seduta tonica per l'indice delle società High Tech italiane (+1,44%), guizzo positivo per Eems

comparto tecnologico a Milano

Exprivia

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'Ilha aperto a 146.463,8 in crescita dell'1,44%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude poco mosso a 814, dopo aver avviato la seduta a 817.Tra leitaliane, risultato positivo per, che lievita dell'1,93%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,67%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 12,00%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,40% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,72% sui valori precedenti.