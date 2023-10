(Teleborsa) - Nel 2021, nell’UE sono state allevate circaper un valore di. L'acquacoltura, nota anche come, prevede la coltivazione controllata di pesci, molluschi e crostacei. Quattro paesi dell’UE rappresentavano collettivamente circa due terzi (68%) della produzione totale di organismi acquatici allevati nel 2021:il 25%,il 17% eil 13%. Sono alcuni dei dati messi in evidenza daTuttavia, lanell’UE è stata inferiore a quella della, dove sono state prodotte 1,6 milioni di tonnellate di organismi acquatici, la maggior parte dei quali era salmone d’allevamento.La produzione nell’UE si concentra principalmente sulle specie di(come trota, orata, spigola, carpa, tonno e salmone) e di(tra cui cozze, ostriche e vongole), che insieme rappresentano quasi tutta la produzione dell’acquacoltura in termini di peso. nel 2021. Diversi organismi acquatici hanno prezzi diversi. Nel 2021 il valore della produzione diè stato superiore a quello di altre specie nell’UE (ciascuna rappresenta una quota del 14% del valore totale dell’allevamento acquatico dell’UE nel 2021).All’interno dell’UE esiste un elevato grado didell’acquacoltura. Nel 2021, la Spagna ha prodotto circa 7 tonnellate su 10 di cozze del Mediterraneo allevate nell'UE. La Francia ha allevato la maggior parte delle ostriche a coppa del Pacifico dell'UE (88% del totale) ed è stata il principale fornitore di cozze blu d'allevamento dell'UE (45% del totale).L'Italia ha prodotto la stragrande maggioranza (92%) dei rivestimenti per tappeti giapponesi coltivati ??nell'UE. Laproduce la maggior parte dell'orata d'allevamento dell'UE (69% del totale) e della spigola europea (53%). Il tonno rosso dell’d’allevamento è stato prodotto maggiormente a(72% del totale dell’UE), mentre l’è stata responsabile di quasi tutto ild’allevamento nel 2021 (96%).