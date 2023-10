Commissione UE lancia call per rafforzare il settore spaziale

(Teleborsa) - La, con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), ha lanciato un invito a manifestare interesse per istituire e partecipare a unCome annunciato a marzo 2023, l'obiettivo dell'ISAC sarà quello di rafforzare la sicurezza e la resilienza del settore spaziale dell'UE sviluppando la consapevolezza e le capacità dei suoi membri, comprese. Anche gli enti pubblici rilevanti per il settore spaziale dell'UE sono chiamati a sostenere la creazione e a partecipare all'ISAC.Tra le altre attività, fungerà dain cui i membri potranno scambiarsi informazioni e migliori pratiche relative agli incidenti di sicurezza e alle misure di resilienza.Il bando è aperto fino al 31 ottobre, con più scadenze.