Eutelsat, downgrade di Moody's a Ba2 con outlook negativo

(Teleborsa) -hail corporate family rating (CFR) di, uno dei principali operatori satellitari al mondo. L'Ciò conclude la revisione per il downgrade dei rating di Eutelsat originariamente avviata il 29 luglio 2022, quando Eutelsat annunciò la, rete globale di comunicazioni satellitari in orbita terrestre bassa (LEO). L'azione di rating fa seguito all'annuncio che il 28 settembre 2023 Eutelsat ha completato la sua fusione all-share con OneWeb, in seguito all'approvazione degli azionisti di Eutelsat."Il downgrade a Ba2 da Ba1 riflette il previstodi Eutelsat in seguito alla fusione con OneWeb", afferma Ernesto Bisagno, lead analyst per Eutelsat."Le prospettive negative tengono conto del rischio di esecuzione derivante dalla fusione e del fatto che ilnel periodo 2023-26, a causa del programma di investimenti di OneWeb", aggiunge l'analista.