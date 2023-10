Guala Closures, Moody's cambia outlook a "negativo" da "stabile"

Moody's

(Teleborsa) -hadi Guala Closures, multinazionale italiana attiva nel settore della produzione di chiusure in plastica e alluminio per l'industria delle bevande. Allo stesso tempo, ha confermato il corporate family rating (CFR) a "B1".L'agenzai di rating ha inoltre assegnato un rating strumentale B1 alsenior secured a tasso variabile con scadenza nel 2029 da, annunciato ieri dalla società. I proventi dell'emissione delle nuove obbligazioni saranno utilizzati per finanziare una distribuzione agli azionisti, per pagare una partecipazione del 70% nella società cinese società Yibin Fengyi Packaging, per scopi aziendali generali (comprese ulteriori acquisizioni aggiuntive)."Il cambiamento odierno dell'outlook a negativo da stabile riflette ildi Guala pro-forma per la transazione proposta - afferma Donatella Maso, lead analyst per Guala Closures - Il debito incrementale richiederà una crescita sostenuta dell'EBITDA al fine di migliorare i parametri di credito della società a livelli adeguati per la categoria di rating B1 che potrebbe essere messo in discussione nel contesto dell'indebolimento della fiducia dei consumatori e del rischio geopolitico".