Mercati europei negativi, salgono i rendimenti dei Titoli di Stato

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno valutato i commenti di alcuni esponenti delle banche centrali che mantengono un tono ancora restrittivo sui tassi, per fronteggiare un’inflazione che arretra più lentamente del previsto. La situazione è, complice la seduta negativa a Wall Street, dove le azioni hanno peso terreno con l'estensione del rally dei rendimenti dei Treasury, in seguito ai dati che hanno mostrato un aumento inaspettato delle offerte di posti di lavoro negli Stati Uniti ad agosto.Lieve calo dell', che scende a quota 1,046. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,06%.Aumenta di poco lo, che si porta a +187 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,82%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,32%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 29.325 punti, ritracciando dell'1,30%. In rosso il(-1,11%); come pure, in discesa il(-1%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,06%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,90%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,73%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,63%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -5,15%.scende del 3,03%. Calo deciso per, che segna un -2,54%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,42%.Tra i(+3,29%),(+1,80%),(+1,36%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,60%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,97%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,75%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,53%.