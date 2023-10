Ansaldo festeggia 170 anni di storia: un business strategico per l'Italia

(Teleborsa) -ha celebrato ieri, a Genova, i suoi, con un convegno che si è tenuto presso ialla presenza dei vertici dell'azienda. Una storia, partita dalla prima locomotiva, che ha portato l'azienda ad esserein Italia ed all'estero.. Ansaldo è oggi uno dei leader mondiali dell’energia. Dai suoi stabilimenti escono le componenti per gli impianti più moderni ed efficienti, il cuore di centinaia di centrali elettriche nel mondo."Guardiamo al nostro passato e al nostro futuro - sottolinea - con l’orgoglio di un gruppo con solide radici nel territorio; con l’orgoglio di continuare a contribuire allo sviluppo e al benessere sociale della nostra comunità".L'Amministratore delegatoha voluto ricordare la strategicità dell'azienda,che credeva fortemente nelle potenzialità del trasporto su rotaia., ha affermato Fabbri, aggiungendo che "ildi Ansaldo sarà, quindi nel settore tradizionale".che sta riprendendo in tutto il mondo e stiamo anche esplorando nuove. Questo settore - ha spiegato l'Ad - non può ancora sostituire i volumi del nostro business tradizionale, ma cerchiamo di essere presenti e protagonisti in questo campo, sperando che possa fornire soddisfazioni economiche in futuro".: rappresenta l'ultima grande azienda italiana", ha commentato, Presidente di Ansaldo.Quella di Ansaldo - ha aggiunto - "è una storia che, è anche una- la comunità di Ansaldo è ancora molto viva - e gli 'ansaldini' non sono solo dipendenti, ma persone che operano nella loro città come se l'Ansaldo fosse un membro della loro famiglia"."La storia di Ansaldo continuerà perché. Abbiamo cambiato molti prodotti dalla grande Ansaldo del 1853 ed ora siamo una Ansaldo totalmente diversa, ma continueremo a cambiare perché la natura ci insegna che dobbiamo adattarci", sottolinea l'Ad, affermando "guardiamo al futuro con un, tenendo presente, un'importante società che potrebbe rappresentare il futuro per la nostra città".