CONSOB, totale estraneità all'iniziativa di Brooklands New Media

(Teleborsa) - CONSOB è venuta a conoscenza di un', che sta proponendo a vari soggetti della comunità finanziaria nazionale e internazionale, come ad esempio società quotate, intermediari, autorità di vigilanza estere, un'offerta volta a raccoglierein vista della ricorrenza, nel 2024, del cinquantesimo anniversario della nascita della CONSOB.L'Autorità italiana per la regolamentazione e la vigilanza sui mercati finanziari sottolinea che "questa iniziativa, come per altro risulta dalla sollecitazione della stessa Brooklands New Media, non ha", si legge in una nota.Si tratta di una campagna per la raccolta pubblicitaria portata avanti a fini di lucro da un soggetto privato senza che la CONSOB sia in alcun modo coinvolta. "Si richiama, quindi, l'attenzione dei destinatari della sollecitazione a tener conto, nel valutare l'offerta di Brooklands New Media, della", viene precisato.