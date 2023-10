Economia, Gros Pietro (Intesa Sp): "C'è un rallentamento. Speriamo sia temporaneo"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -perché tutte le banche centrali, compresa la BCE, stanno lottando contro l'inflazione; hanno aumentato i tassi e questo non può che far rallentare l'economia". E' il commento di, presidente dia margine della tavola rotonda su "Etica e economia" organizzata da Fondazione Spadolini Nuova Antologia in collaborazione con Banca d'Italia., anzi le nostre previsioni dicono che sarà un rallentamento temporaneo e si ricomincerà a crescere l'anno prossimo", sottolinea il banchiere, aggiungendo che per IntesaGros Pietro ha affermato che"non soltanto nostre - ha precisato - ma anche delle attività di finanziamento nei settori olio, gas, carbone, autotrazione e generazione elettrica, che sono quelli che emettono di più".. Il Prsidente della banca ha poi precisato che la CO2 è solo un aspetto, ma"In Italia, ma anche in tutti i Paesi in cui siamo presenti, abbiamo delle attività di tipo caritatevole. Io gestisco il fondo di beneficenza - ha spiegato - che viene alimentato ogni anno dagli azionisti in assemblea con l'attribuzione di una somma, quest'anno è stata di 18 milioni".