BTP Valore chiude collocamento a quota 17,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Non ha raggiunto i 18,19 miliardi di euro del debutto di giugno 2023, ma la(la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini) ha superato le attese. Il collocamento si è infattiGli(fino alle 13, orario di chiusura fissato da Tesoro) hanno raggiunto gli, con oltre 64 mila contratti. Questi si sommano ai 15,62 miliardi di euro delle prime quattro giornate (4,78 miliardi di euro lunedì, 4,54 miliardi di euro martedì e 3,58 miliardi di euro mercoledì, 2,72 miliardi di euro giovedì).Il collocamento è partito lunedì 2 ottobre eLa novità di questa nuova emissione del BTP Valore è stata che, per la prima volta con un titolo di Stato, i risparmiatori riceverannoche saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Il 29 settembre è stata comunicata la serie dei tassi cedolari minimi garantiti: 4,10% per il 1°, 2° e 3° anno; 4,50% per il 4° e 5° anno.Il MEF annuncerà ora iche potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato.Il titolo ha una durata di 5 anni e unpari allo 0,5% del capitale investito per chi lo ha acquistato durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.