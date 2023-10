OPA Digital360, offerente supera 90%. Delisting più vicino

Digital360

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosul, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale, l'ha reso noto che verrà a deteneredel capitale sociale e, dunque, superiore alla soglia del 90%.Come indicato nel documento di offerta, l'offerente ha dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Inoltre, per effetto del raggiungimento della soglia almeno pari al 90%, ricorreranno i presupposti per l'delle rimanenti 1.671.148 Azioni, pari al 8,13% del capitale sociale.Digital360 segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto, Borsa Italiana disporrà l'su Euronext Growth Milan (delisting), con effetto dalla data che l'offerente concorderà con Borsa Italiana.