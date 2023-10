Aiuti di Stato, 100 milioni dall'UE all'Italia per la produzione di elettrolizzatori

(Teleborsa) - Laha approvato una sostegno dellaper promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato che la Commissione ha adottato il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori che sono fondamentali ai fini dell'accelerazione della transizione verde e la riduzione della dipendenza dai combustibili.L'aiuto assumerà la forma di, si legge in una nota. L'obiettivo del regime è lo sviluppo delle capacità di produrre attrezzature strategiche necessarie per la diversificazione delle fonti energetiche. La misura sarà aperta a tutti i settori, ad eccezione delle istituzioni finanziarie.La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni previste dal quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, l'aiuto incentiverà la produzione di attrezzature necessarie per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e sarà concesso