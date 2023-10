EdiliziAcrobatica, confermati e ampliati poteri al nuovo AD Anna Marras

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, ha confermato e ampliato al nuovo amministratore delegatotutti i poteri operativi e gestionali al fine di garantire una totale continuità nel percorso di crescita e internazionalizzazione del Gruppo. A seguito della scomparsa del fondatore Riccardo Iovino, oltre a quelli di cui la stessa era già titolare alla data odierna per effetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 3 maggio 2023 e poi successivamente del 27 settembre 2023.Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, previa approvazione da parte del Collegio Sindacale, per cooptazione Tino Seminara, figura di alto profilo, già da tempo manager del Gruppo, che ne conosce bene le dinamiche interne, quale nuovo amministratore non esecutivo, con efficacia dalla data odierna e fino alla prossima Assemblea degli azionisti, che sarà chiamata a deliberare, inter alia, in merito alla conferma dell’amministratore cooptato.