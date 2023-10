Sovraindebitamento, Ordine commercialisti Roma presenta Quaderno con piano consumatore

(Teleborsa) - "Sule su una delle sue procedure, il Piano del consumatore, è stato fatto un lavoro importante che vuole essere un contributo fattivo per tutti gli Ordini nazionali. Per questo intendiamo condividere il 'Quaderno I' realizzato dalla commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei commercialisti di Roma". A dirlo è, presidente dell', presentando il"La ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della Crisi d'impresa"."Un lavoro - dice Calì - condiviso con tutti i colleghi di tre gruppi che si sono dedicati allo studio delle norme sul sovraindebitamento, raccogliendo una serie di documenti e pronunce sulle varie procedure che sono state modificate con il nuovo Codice della crisi in vigore dallo scorso anno. Un plauso va alla commissione, in particolare al presidente Andrea Giorgi e al vicepresidente Gabriele Felici, che hanno coordinato i tre gruppi di studio formati da una ventina di colleghi, realizzando un lavoro che sarà utile a tutti gli Ordini nazionali"."Un lavoro importante, che riteniamo sia molto utile per i colleghi, e che ha visto la partecipazione dei vari referenti dell'area giudiziale. Forse è il primo lavoro di questo genere, così completo, che cercheremo di diffondere", affermai, presidente commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'Odcec di Roma.Il Quaderno I contiene anche une sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore. "Si tratta di un approfondimento tecnico su questa procedura e sulle novità della normativa – aggiunge Giorgi – e che stanno creando già non poche problematiche, soprattutto sulle contrastanti pronunce arrivate in questo primo anno. Ci sono ancora questioni e spesso interpretazioni non univoche, per questo con il nostro lavoro cercheremo di dare un punto di riferimento ai colleghi attraverso una prima analisi. Su questa tematica – conclude Giorgi – sono coinvolti anche gli avvocati, ma si tratta di una materia per la quale l'Odcec si sta dimostrando più sensibile".