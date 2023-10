Doxee, nuova organizzazione per diventare "One Company" europea

Doxee

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, hadel gruppo al fine di rafforzare il proprio team executive, nel percorso di internazionalizzazione che ha intrapreso verso i paesi in area DACH e CEE.(fondatore), viene affidato il ruolo di guidare e supervisionare tutta la struttura organizzativa a cui fanno riferimento diretto le funzioni di Marketing, Revenues, Product management, AFC, Operation, Technology and Research e Corporate Services con il mandato di completare la realizzazione della "One Company" con Infinica (acquisita a fine 2022).(fondatore), è affidato il ruolo di supportare la struttura Sales di Gruppo al fine di rafforzare la capacità del Gruppo stesso di capitalizzare nuove opportunità di business.La nuova organizzazione ha previsto, inoltre, l’introduzione della posizione di Group Chief Revenue Officer per la quale è stato nominato, il quale assume la responsabilità di tutte le attività Sales, Presales e di Customer Success Management, al fine di aumentare l’efficacia della struttura a cui è affidata la crescita dei ricavi.Il CdA ha confermato la funzione di Chief Product Management affidata ora a, fondatore e CEO di Infinica, che assume il ruolo per guidare il team di Product Owner, con l’obiettivo di supportare l’integrazione tecnologica tra Doxee ed Infinica, e rafforzare la posizione del Gruppo nel mercato dei Tech Vendor nei settori CCM e CXM.