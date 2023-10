Exxon Mobil acquista Pioneer Natural in deal da 60 miliardi di dollari

Exxon Mobil

(Teleborsa) - Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata l'ufficialità sulla più grande acquisizione in oltre 20 anni per Exxon, ovvero dal deal del 1999 con cui si fuse con Mobil.ha infatti annunciato undella concorrente, spingendo il produttore statunitense di petrolio e gasLa fusione è un', o 253 dollari per azione, in base al prezzo di chiusura di ExxonMobil del 5 ottobre 2023. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Pioneer riceveranno 2,3234 azioni di ExxonMobil per ciascuna azione di Pioneer. Il valore aziendale totale implicito della transazione, compreso il debito netto, è di circa 64,5 miliardi di dollari.Il corrispettivo rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura indisturbato di Pioneer del 5 ottobre, ovvero prima che iniziassero a circolare indiscrezioni sui media statunitensi, e un premio del 9% rispetto al suo prezzo medio dei 30 giorni precedenti.Insieme, le società disporranno di una risorsa equivalente a 16 miliardi di barili di petrolio nel. Alla chiusura, il volume di produzione del Permiano di ExxonMobil dovrebbe essere più che raddoppiato arrivando a 1,3 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (MOEBD), sulla base dei volumi del 2023, e si prevede che aumenterà fino a circa 2 MOEBD nel 2027."Pioneer è un chiaro leader nel Permiano con una base patrimoniale unica e persone con una profonda conoscenza del settore. Le capacità combinate delle nostre due società forniranno unaa ciò che ciascuna società è in grado di fare su base autonoma", ha affermatodi ExxonMobil.