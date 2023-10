Exor, offerta per azioni sottoscritta in eccesso nell'ambito del buyback da 1 miliardo

Exor

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Agnelli quotata su Euronext Amsterdam, ha annunciato isulle azioni della società, che fa parte del buyback da 1 miliardo di euro precedentemente annunciato. In particolare, 25.424.248 azioni sono state validamente portate in adesione e, a seguito dell'applicazione del meccanismo previsto nel documento di offerta, 8.873.452 azioni saranno acquistate ad un prezzo per azione di 84,5217 euro, per unCiò rappresenta ilemesse nel capitale sociale di Exor. L'offerta è stataIn conformità al proprio impegno irrevocabile, 2.386.226 azioni saranno acquistate da, la cassaforte che raggruppa i discendenti di Giovanni Agnelli e che controlla Exor. Dopo il regolamento, la Giovanni Agnelli B.V. deterrà 122.957.146 azioni, rappresentanti il 52,5% delle azioni prima dell'annullamento delle azioni.Come precedentemente annunciato, Exorsul mercato su Euronext Amsterdam fino al resto dell'annunciato programma di riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro.