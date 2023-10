Aiuti di Stato, 150 milioni di euro dall'UE alle PMI calabresi

(Teleborsa) - Laha approvato una sostegno delle piccole e medie impresenel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per la crisi e la transizione sugli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre la dipendenza dai combustibili.Secondo il regime, gli aiuti assumeranno la. Il regime sarà aperto alle PMI della regione Calabria attive in tutti i settori, ad eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Lo scopo del regime è quello di sostenere i beneficiari ammissibili che rischiano di perdere liquidità finanziaria a causa dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'elettricità causato dall'attuale crisi geopolitica.La Commissione ha ritenuto che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, gli aiutie sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.