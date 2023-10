BF, CdA avvia aumento di capitale da 300 milioni di euro

BF

(Teleborsa) - Il CdA di, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, hasociale, a titolo oneroso in unica soluzione e in via scindibile, per un importo massimo complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di(ossia per l'importo massimo della delega assembleare ), da realizzarsi mediante emissione di nuove azioni BF, aventi le stesse caratteristiche delle azioni BF in circolazione al momento dell'emissione, da offrire in opzione agli azionisti.Il prezzo unitario di sottoscrizione delle nuove azioni, il numero massimo di nuove azioni da emettere e il rapporto di opzione saranno determinati dal CdA di BF in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione. L'avvio dell'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale è in ogni casosoggetto all'approvazione della CONSOB.