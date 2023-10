ClubDeal completa un round di investimento da 1,5 milioni di euro

(Teleborsa) -la società all'avanguardia nel campo delle piattaforme digitali per gli investimenti in private assets ha concluso un round di investimento per un totale diQuesto investimento è stato sottoscritto dal, con un contributo significativo pari a, in co-investimento con alcuni soci rilevanti, tra cui ilche vanta un'esperienza di oltre 15 anni nel venture capital in qualità di Partner e Principal di Trilantic Europe. L'operazione, che valorizza la società, è stata realizzata mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi convertibili.Con l'apporto finanziario ottenuto da questa operazione,mira a implementare piani di sviluppo che includono un ulteriore sviluppo della piattaforma tecnologica, il rafforzamento della struttura operativa con l'inserimento di nuove risorse ed il lancio di nuovi prodotti e servizi."Siamo entusiasti – ha dichiarato– di aver completato questo round di investimento che rappresenta una conferma della validità del nostro modello di business. Le startup e le PMI italiane costituiscono il nucleo fondamentale del nostro tessuto economico e suscitano un grande interesse tra gli investitori, sia nazionali che internazionali. Il nostro obiettivo è fornire una piattaforma digitale all'avanguardia che valorizzi l'eccellenza italiana e consenta a tutti gli attori dell'ecosistema di accedere in modo agevole, snello e completamente digitale alla nostra piattaforma, offrendo una soluzione unica per il mercato italiano".L'operazione per ilè stata gestita da Caterina Siclari, Responsabile del Fondo, e Gianluca Sansone, Investment Manager. Lo Studio Legale Curtis ha assistitocon un team composto dal Partner, Carmine Gravina, e da Federico Romano, International Corporate Trainee.Perl'operazione è stata gestita al 100% dal team interno, composto da Silvia Rizzuti, Head of Legal & Compliance, Angela Lo Pinto, Head of Origination, Barbara Bertelè, Head of Marketing e Martino Testa, Director di iStarter Ltd.