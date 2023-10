Equita promuove le banche italiane

MPS

(Teleborsa) - Gli analisti di Equita promuovono alcuni titoli delle banche italiane, mentre per altri ne confermano le valutazioni indicate in precedenza.In particolare si tratta disu cui il giudizio resta "hold" ed il target viene fissato a 3,40 euro. Stessa raccomandazione (hold) permentre reitera "buy" per. Rivisti al rialzo i rispettivi prezzi obiettivi a: 6 euro, in crescita del 5%, per la Sondrio ed a 30,50 euro, in aumento del 7%, per il titolo di Piazza Gae Aulenti.Confermato, invece, il giudizio sua "buy" ed il target price a 3,60 euro.