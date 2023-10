Piazza Affari in rialzo trascinata dalle banche, soffre TIM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un quadro geopolitico e macroeconomico segnato dall'incertezza. Lapreoccupa infatti gli operatori, che temono una escalation del conflitto che coinvolga altri paesi limitrofi, mentre dallearrivano messaggi concilianti, dopo l'impennata registrata dai rendimenti dei bond nelle ultime settimane.A Piazza Affari hanno spiccato i, in attesa dell' inizio della stagione delle trimestrali la prossima settimana, e il, dopo che è arrivata l'offerta vincolante del fondo statunitense KKR per la rete di accesso fissa, mentre avrà bisogno di più tempo per il dossier Sparkle.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,59%. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 87,02 dollari per barile, in calo dello 0,76%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +182 punti base, con un calo di 20 punti base, con ilche si posiziona al 4,61%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,34%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%, e composta, che cresce di un modesto +0,27%.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,55%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.188 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,02%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(-0,14%).di Milano, troviamo(+2,59%),(+2,33%),(+2,28%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,23%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,4%. Tentenna, che cede lo 0,70%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,88%),(+2,19%),(+1,82%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,98%. Crolla, con una flessione del 4,42%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,83%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,52%.