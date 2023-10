Seduta all'insegna del toro a New York, occhi a trimestrali

Bank of America

(Teleborsa) -, in attesa di indicazioni sull'andamento dell'economia e degli utili societari dalle. Dopo le prime banche nella giornata di venerdì scorso, si aspettano gli utili diprima dell'apertura di martedì. Altri grandi nomi attesi nei prossimi giorni sonoTra inella giornata di oggi ci sono(dopo che domenica ha dichiarato bancarotta ai sensi del Chapter 11),(che ha tagliato le previsioni di vendita del suo vaccino e della sua terapia anti-COVID) eed(che entreranno nell'indice S&P 500).Guardando ai, ilmostra una plusvalenza dello 0,97%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,05% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.373 punti. Sale il(+1,07%); come pure, positivo l'(+0,98%).(+1,40%),(+1,22%) e(+1,20%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,22%),(+2,02%),(+2,02%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,90%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.(+10,23%),(+4,94%),(+4,55%) e(+4,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,54%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,49%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.