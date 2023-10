Australia, banca centrale ha preso in considerazione rialzo tassi a ottobre

(Teleborsa) - Allai membri del consiglio direttivo dellahanno considerato: aumentare il tasso di interesse di ulteriori 25 punti base o mantenerlo stabile. È quanto emerge dai verbali del meeting pubblicati questa mattina.La necessità di aumentare il tasso si è incentrata sulle, con i funzionari della banca centrale che hanno osservato come l'inflazione dei servizi primari sia rimasta persistente a livello internazionale e sul piano interno i progressi nella riduzione dell'inflazione dei prezzi dei servizi siano rimasti lenti.La necessità di mantenere invariato il tasso si basava sull'osservazione che i tassi di interesse erano stati aumentati in modo significativo in un breve periodo e che glinei dati sull'attività economica e sull'inflazione per alcuni mesi.Nel valutare queste due opzioni, i membri "hanno convenuto che la motivazione più forte era quella di lasciare invariato l'obiettivo del tasso di interesse in questa riunione - si legge nei verbali - Hanno concluso chenel corso del mese precedente dai dati economici o dai mercati finanziari per rendere necessario un aggiustamento nell’orientamento della politica monetaria".