Fineco, Equita taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato a(-7%) ilsu, banca inclusa nell'indice FTSE MIB, confermando lasul titolo a "" in vista della pubblicazione dei risultati per il terzo trimestre 2023, attesa per il prossimo 7 novembre.Gli analisti hanno effettuato un aggiornamento del modello, riducendo le stime di2023 (ora a -3,3 miliardi di euro da precedenti -2,8 miliardi di euro) e la raccolta nettaper il 2023 (a 2,9 miliardi di euro da 4 miliardi di euro). L'impatto sul 2023 è contenuto (meno dell'1% a livello di utile netto, a 592 milioni di euro), mentre riducono del 3% le stime 2024-25 (portandole a 597-609 milioni di euro) anche per incorporare il venir meno della remunerazione della riserva obbligatoria da 4Q23.Confermando il Buy, Equita scrive che il momentum sul fronte mix dei flussi presenta ancora delle, con il mese di ottobre che è caratterizzato dal collocamento del BTP Valore agli investitori retail. Nonostante ciò, il broker ritiene che la piattaforma mantenga una, con una valutazione del titolo particolarmente attraente a 11x il P/E 2023 rispetto a media storia e peer.