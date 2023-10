RedFish e Banca Profilo rinunciano alla SICAF

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha trasmesso, unitamente a, un', incardinato da Banca d'Italia e CONSOB, finalizzato all'autorizzazione all'da parte di una società da costituirsi. Tale procedimento era stato intrapreso in forza degli accordi in essere tra le suddette parti sottoscritti in data 17 giugno 2022.RFLTC, d'accordo con il co-investitore Banca Profilo, ha ritenuto opportuno sospendere le attività finalizzate alla autorizzazione e costituzione della suddetta SICAF secondo i termini degli accordi in essere, si legge in una nota. Le parti hanno infatti ritenuto che, in ragione delle mutate condizioni di mercato e delle recenti evoluzioni del quadro geopolitico e finanziario globale, la struttura della SICAF, così come pensata dagli stessi,Per questa ragione, RFLTC intende, originariamente destinati al progetto SICAF, al potenziamento della strategia di crescita per linee esterne, dotando le società partecipate di ulteriori risorse al fine di velocizzare il processo di add-on di società complementari o presenti in mercati contigui, accelerandone complessivamente lo sviluppo.