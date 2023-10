Wall Street prudente. La earning season entra nel vivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. Proprio oggi sono stati pubblicati i conti di dei colossi come Goldman Sachs, BofA e Johnson & Johnson, che hanno superato le aspettative. Sopra le attese anche il dato sulle vendite al dettaglio. In primo piano resta il conflitto in Medio Oriente.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.346 punti. In discesa il(-1,04%); con analoga direzione, negativo l'(-0,82%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,68%) e(-0,87%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,13%),(+2,09%),(+1,93%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%.Al top tra i, si posizionano(+10,31%),(+5,11%),(+4,23%) e(+3,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.scende del 2,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.