Wall Street prudente tra conti e dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

finanziario

energia

Salesforce

Caterpillar

Chevron

Dow

Cisco Systems

Amgen

Intel

Goldman Sachs

Dollar Tree

Astrazeneca

DexCom

Enphase Energy

Lucid

Moderna

Nvidia

JD.com

(Teleborsa) - Prosegue con cautela la seduta alla borsa di Wall Street mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. Proprio oggi sono stati pubblicati i conti di dei colossi come Goldman Sachs, BofA e Johnson & Johnson, che hanno superato le aspettative. Sopra le attese anche il dato sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale. In primo piano resta il conflitto in Medio Oriente.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 34.041 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.383 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,07%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,97%),(+0,90%) e(+0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,47%),(+1,41%),(+1,39%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%.Tentenna, che cede lo 0,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%.Tra i(+4,38%),(+3,75%),(+3,40%) e(+2,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,92%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,87%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,23%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,12%.