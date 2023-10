Itelyum Group ottiene finanziamento da illimity con garanzia SACE

(Teleborsa) -, società specializzata nella gestione, valorizzazione e riciclo di rifiuti industriali, ha ampliato ulteriormente l’accesso al mercato dei capitali attraverso unadi euro accordata, cui si aggiunge unadi euro.La linea di credito rappresenta ildella divisione: è infatti prevista la riduzione dei costi connessi alla linea di credito al raggiungimento di determinati obiettivi di performance di sostenibilità ambientale.La nuova finanzal’ulteriore percorso diche, con ricavi per circa 600 milioni di euro, è leader in Italia nella, nellachimici e farmaceutici e tra i principali operatori nella gestione, valorizzazione e riciclo dei. Il Gruppo presidia integralmente il processo produttivo attraverso, assistendo circa, tra cui grandi gruppi nel settore Chimico e Farmaceutico.Il Gruppo, controllato dal fondo internazionale di private equitye con soci di minoranza come il fondo di private equity tedescoed il management, è cresciuto sia organicamente, sia per linee esterne completando l, con un focus particolare sull’economia circolare, che ha permesso al Gruppo di raggiungere nel 2022 un, Head of Crossover & Acquisition Finance della Divisione Growth Credit di illimity, ha commentato l'operazione di illimioty, affermando che "avvia un percorso volto a integrare sempre più gli obiettivi ESG delle imprese nell’attività di credito. Partiamo al fianco di un grande gruppo che ha un ruolo decisivo e strategico nel garantire la sostenibilità ambientale dei suoi clienti e siamo quindi felici di poterne supportare l’ulteriore sviluppo"., CEO di Itelyum ha dichiarato che il Gruppo "conferma il proprio impegno nello sviluppo di tecnologie per la trasformazione di rifiuti in nuove risorse e il proprio ruolo di pioniere nell’economia circolare, così come nell’utilizzo di nuovi strumenti finanziari strettamente correlati ad obiettivi ESG, come dimostra quest’ultima operazione a fianco di illimity, una banca giovane, dinamica e attenta alle tematiche della sostenibilità ambientale”."Sostenere imprese fortemente orientate alla sostenibilità e all’innovazione come Itelyum rappresenta il cuore della nostra missione, in linea con il piano industriale INSIEME 2025", ha dichiarato, Regional Director Nord Ovest di SACE, aggiungendo "con questa operazione, noi di SACE, confermiamo l’impegno al fianco delle imprese italiane nei loro percorsi di crescita verso un futuro sostenibile, promuovendo e accelerando piani di investimento e sviluppo attenti all’impatto ambientale".