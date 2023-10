Morgan Stanley, utile trimestrale in calo per crollo investment banking

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha riportatopari a 13,3 miliardi di dollari per il terzo trimestre 2023, rispetto ai 13 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 2,4 miliardi di dollari, o 1,38 dollari, rispetto all'utile netto di 2,6 miliardi di dollari, o 1,47 dollari per azione, per lo stesso periodo di un anno fa.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 1,28 dollari su ricavi per 13,2 miliardi di dollari."Sebbene ilin questo trimestre, l'azienda ha prodotto risultati solidi con un ROTCE del 13,5% - ha commentato il- Le nostre attività azionarie e obbligazionarie hanno navigato bene nei mercati e sia la gestione patrimoniale che quella degli investimenti hanno prodotto ricavi e profitti più elevati anno su anno"."Abbiamo completato l'integrazione di E*TRADE nel trimestre, portandomigliore della categoria - ha aggiunto - La nostra capacità di raccogliere risorse, insieme alla nostra solida posizione patrimoniale e ai principali clienti in franchising, ci posiziona per garantire una crescita continua e forti rendimenti per gli azionisti in futuro".All'interno della divisione Institutional Securities, i ricavi dell'sono diminuiti del 27% rispetto a anno fa (a causa della debolezza di IPO ed M&A), i ricavi Equity sono stati in crescita del 2% e quelli Fixed Income in calo dell'11% rispetto.