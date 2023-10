TraWell Co rivede al rialzo il piano industriale. EBITDA 2023 sopra 10 milioni

Trawell Co

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha approvato l'dopo il primo semestre 2023 in netta crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.attesi 2023 passano da 23,6 a 31,1 milioni di euro, con un incremento del 32%, l'atteso 2023 passa dai 4,6 ai 10,6 milioni di euro, con un incremento che supera il raddoppio del valore previsto ad ottobre 2022; i ricavi attesi nell'arco piano 2024-2027 presentano in media un tasso di crescita del 27% rispetto ai valori del precedente piano; l'EBITDA atteso nell'arco piano 2024-2027 presenta in media un tasso di crescita superiore al 109% rispetto ai valori del precedente Piano.Ilatteso nell'arco piano 2024-2027 presenta in media un tasso di crescita del 25% rispetto ai valori del precedente piano.Nel nuovo piano laevidenzia un netto miglioramento passando da una posizione debitoria per 4,9 milioni di euro a fine 2023 ad una posizione netta attiva per 8,9 milioni di euro a fine 2027, evidenziando quindi una produzione di cassa di 13,8 milioni di euro. La PFN si posiziona in area attiva già a fine 2025 con 1,9 milioni di euro, in anticipo di un anno rispetto al precedente piano."Siamo felici di condividere l'aggiornamento del nostro piano industriale - ha commentato l'- I dati confermano che il Gruppo Trawell. Il margine operativo lordo ha mostrato una crescita solida e costante, riflettendo la nostra capacità di gestire le operazioni in modo efficiente".