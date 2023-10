Wall Street debole. Occhi su Medio Oriente e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che rimane focalizzata sulla pubblicazione dei risultati trimestrali e sulle tensioni geopolitiche internazionali.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,23%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.359 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%; sui livelli della vigilia l'(-0,2%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,21%),(-1,12%) e(-0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,32%),(+1,20%),(+1,08%) e(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,60%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.Poco mosso, che mostra un -0,91%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,79%),(+2,30%),(+2,15%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,10%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,30%.Scende, con un ribasso del 4,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,58%.