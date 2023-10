Covivio, ricavi al 30 settembre in aumento del 7% a perimetro costante

Covivio

(Teleborsa) -, azienda francese operante nel settore immobiliare, ha chiuso icondi pertinenza del Gruppo a 484,8 milioni di euro, in aumento del +3,0% a perimetro corrente e del +6,9% a perimetro costante. La società segnala per gliun'accelerazione della crescita a perimetro costante a +5,4%, per il residenziale in Germania una crescita sostenuta a perimetro costante del +3,8%, per gli immobili a uso alberghiero un +15,3% sui ricavi a perimetro costante e undel 96,1% a fine settembre 2023 (rispetto al 95,8% a fine giugno 2023).A testimonianza dell'ulteriore, cita: 565 milioni di euro (718 milioni di euro al 100%) di nuovi impegni di vendita, di cui 214 milioni di euro di euro nel 3° trimestre; 1,1 miliardo di euro di finanziamenti sottoscritti dall'inizio dell'anno, di cui 350 milioni di euro nel 3° trimestre; 1,7 miliardo di euro di liquidità disponibili, in aumento di 500 milioni di euro dall'inizio dell'anno, che consentono di coprire le scadenze del debito dei prossimi 24 mesi.La società haper l'anno in corso: obiettivo di risultato netto ricorrente (EPRA Earnings rettificato) nel 2023 di circa 420 mln di euro.